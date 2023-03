Ucciso da un tir sul raccordo, Castiglione vicina ai familiari. Il papà: "Eri un grande figlio"

Castiglione del Lago, 13 marzo 2023 – Il cordoglio, la commozione e la disperazione non accennano a diminuire nella comunità di Castiglione del Lago. Il giovane Tommaso Pasquoni, scomparso in un terribile incidente stradale mentre tornava a casa, era molto conosciuto in città, così come la mamma, il papà e il fratello Alessandro. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile che tutti trovano difficile da commentare. Una tragedia che è difficile riempire di parole, tantopiù dopo quelle di Stefano, il padre di Tommaso, che ha affidato ai social il saluto al figlio e la sua disperazione. "Voglio ricordati per quello che eri e saresti stato – scrive - eri un grande figlio, saresti stato anche un grande uomo ma qualcuno ti ha ucciso prima. Orgoglioso di essere stato il tuo babbo". Parole dolorosissime per una famiglia la cui sofferenza è immensa. Parole diventate anche virali e intorno alle quali sono piovuti tanti commenti.

Tommaso doveva tornare a casa ma a casa invece è arrivata la telefonata che informava i genitori e il fratello di quello che era successo. Intorno ai familiari si è stretta l’intera comunità castiglionese. L’Asd Castiglione del Lago ha espresso pubblicamente il cordoglio sui social, "vicini alla famiglia Pasquoni per la perdita del loro amato figlio Tommaso". Per l’ultimo saluto al giovane castiglionese manca ancora il via libera del magistrato che potrebbe arrivare però nelle prossime ore. In questo caso i funerali si svolgerebbero domani.

A. Orfei