Uccise il figlio a coltellate Ora ha un nuovo avvocato e dice: ’Violenze in carcere’

Nuove accuse di violenza in carcere e un nuovo avvocato nel collegio difensivo. Nelle udienze nel processo per l’omicidio del piccolo Alex Juhasz commesso a Città della Pieve il 1 ottobre 2021, la madre imputata Katalin Bradacs continua a rilasciare dichiarazioni che per la pm Manuela Comodi e l’avvocato di parte civile Massimiliano Scaringella, potrebbero far parte di una messinscena. "La mia vita è in pericolo, sono stata picchiata in carcere" ha detto ieri mattina la ex ballerina ungherese pronunciando anche una invettiva contro coloro che commettono infanticidi o femminicidio, verso cui ha dichiarato di non avere alcuna pietà "quando un marito ammazza la moglie e tutta la famiglia – ha detto Bradacs davanti alla Corte d’Assise – e resta in vita, io lo lascerei morire". Le parole dell’imputata, che in aula tutti ormai prendono con le molle, hanno ancora una volta caratterizzato l’udienza in cui hanno hanno sfilato i testimoni della difesa chiamati dall’avvocato Luca Renzoni a cui si affianca ora l’avvocato Luca Maori. Katalin Bradacs, dal carcere ha proceduto alla nomina dopo aver ricevuto evidentemente in carcere notizie sul caso Meredith, tanto da aver richiesto anche la difesa della penalista Giulia Bongiorno, che ha però declinato. Le testimonianze di ieri comprese quelle dei consulenti di parte hanno avuto per filo conduttore la tesi della infermità mentale, vero nocciolo del processo per un omicidio che la donna ha già confessato di aver commesso. Dall’ex psichiatra del carcere di Capanne, che ricorda la donna in stato di grave alterazione, e la definisce senza ombra di dubbio "malata", fino a un luminare della psichiatria, che a partire dalla storia clinica più che decennale della detenuta, propende per l’incapacità totale: condizione che, se riconosciuta, equivarrebbe alla non punibilità. Cercando di fare emergere sia i precedenti psichiatrici che la serie di manifeste richieste di aiuto che in un modo o nell’altro Bradacs aveva esposto. Fino all’ultima telefonata di lei all’ex compagno, poche ore prima del delitto, per chiedere quali modalità di visita avesse previsto il Tribunale ungherese per lei ed Alex. E solo poco dopo Norbert avrebbe ricevuto le foto del bambino ucciso, che la stessa madre aveva scattato e inviato all’altro suo figlio maggiore, avuto da una precedente relazione.

S. Minciaroni