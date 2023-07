Uccisa da malore mentre fa il bagno Ternana di 69 anni muore a Tarquinia

TERNI - Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì lungo il litorale di Tarquinia. Una donna ternana di 69 anni (M.R. le sue iniziali) è morta dopo essere stata colta da malore mentre faceva il bagno. L’allarme è stato lanciato da altri bagnanti, intorno alle 19: hanno visto il corpo della donna galleggiare in mare. Subito allertati i soccorsi, con l’equipe del 118 che ha tentato tutte le manovre rianimatori. Oltre all’ambulanza, è intervenuto anche l’elisoccorso per un eventuale trasporto immediato in un centro ospedaliero. Purtroppo, però, per la signora non c’è stato nulla da fare: la vita della donna è stata stroncata dal malore fatale e improvviso, che non le ha dato scampo e che non le ha permesso neanche di lanciare una richiesta di aiuto. Oltre al personale di primo soccorso, sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.