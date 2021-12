Terni, 27 dicembre 2021 - “Non potevo più vederla cosi”. Roberto Pacifici, cardiologo ottantenne in pensione, ha ribadito davanti al gip la confessione fornita subito dopo l'uccisione della moglie coetanea, Emanuela Rompietti, gravemente malata, uccisa con due colpi di pistola nella notte della vigilia di Natale, nella loro abitazione nelle campagne di Amelia.

L'uomo, al momento detenuto nel carcere di Terni, è comparso davanti al giudice Simona Tordelli per l'udienza di convalida dell'arresto. “Ha risposto alle domande del gip ribadendo quanto riferito nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero” spiega l'avvocato difensore Francesco Orsini. L'anziano ha dunque confermato di avere agito spinto dall'angoscia e dalla disperazione per le condizioni di salute della moglie, ex insegnante elementare, colpita da una malattia, l'Alzheimer, che nelle ultime settimane l'aveva fortemente provata. Il pm Barbara Mazzullo ha chiesto nei confronti dell'ottantenne, accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela, la conferma della misura cautelare in carcere, mentre la difesa, in considerazione dell'età, ha sollecitato la concessione degli arresti domiciliari in una struttura per anziani. Il gip si è riservato e la decisione è attesa nelle prossime ore.