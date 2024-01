Ubriaco, spintona clienti e agenti. Denuncia e “Dacur“ per un anno Giovane straniero ubriaco spintona e insulta clienti di un locale a Terni. Ferisce poliziotti e rifiuta di fornire le generalità. Denunciato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Emesso divieto di accesso ai locali pubblici per un anno. Controlli per "movida sicura" senza risultati positivi. Identificate 56 persone, di cui 16 minori.