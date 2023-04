Ubriaco scappa a fari spenti e poi si schianta: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino, nella nottata di sabato scorso hanno intercettato un’auto che viaggiava a forte velocità nel centro abitato. Il conducente, alla vista dei militari, invece di rallentare calzava un cappuccio in testa, spegneva i fari e accelerava la marcia cercando di seminare la pattuglia. Poi percorreva a velocità sostenuta e incurante della segnaletica le strade urbane, fortunatamente quasi deserte. Un inseguimento durato alcuni minuti. Durante la fuga l’uomo ha fatto una una manovra repentina, ha perso il controllo del veicolo che è finito contro il muro di cinta di un’abitazione, a Cerqueto. A quel punto il fuggitivo è stato bloccato ed è stato chiamato il 118: l’uomo, 35 anni, ha riportato solo una leggera contusione ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. L’uomo, risultato anche con un tasso alcolico superiore al consentito e privo di patente di guida poiché già sospesa, è stato condannato per direttissima a un anno si reclusione, pena sospesa.