Ubriaco prende a cinghiate le auto Terrore nella piazza di Porta Pesa

Forse non si è reso neanche conto di quello che stava combinando, imbottito di alcol com’era tanto da chiudere la sua serata di bravate steso e privo di sensi sull’asfalto. Di sicuro ha fatto non pochi danni, ha spaventato residenti e automobilisti di passaggio e messo sottosopra un quartiere come Porta Pesa, che già di suo è alle prese con complicate situazioni quotidiane. Protagonista della vicenda un perugino di 24 anni: armato di una cinghia prima si è messo in mezzo alla strada, in largo Porta Pesa, usando la grossa fibbia come arma. Con quella ha colpito alcune auto in transito, urlando contro chi era all’interno delle vetture.

Poi se l’è presa con alcuni passanti, tra i quali una donna che – terrorizzata dal comportamento aggressivo e dallo stato di pesante alterazione alcolica del giovanotto – ha chiamato la Polizia. Nel frattempo, però, il ragazzo aveva già cambiato obiettivo. Sempre con la cinghia in mano, ha cominciato a colpire le auto in sosta, danneggiando tutto quello che ha trovato sulla sua strada: specchietti retrovisori, fari, carrozzerie varie.

A un certo punto, però, nella testa e nel fisico del 24enne è scattato il black out. Il troppo alcol entrato in circolo ha avuto un clamoroso e improvviso effetto sonnifero: il giovane si è steso sull’asfalto ed ha perso i sensi. Quando a Porta Pesa è arrivata la Polizia lo ha trovato così: sdraiato in strada, totalmente privo di ogni tipo di reazione. Così, per prima cosa, gli agenti si sono preoccupati della salute del ragazzo: hanno chiamato il 118 con l’equipaggio che, una volta raggiunta la piazza, ha caricato il perugino in ambulanza e lo ha portato al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per tutte le cure del caso, prima tra tutte la terapia necessaria per fargli eliminare l’eccesso di alcol.

Il giovane è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato: gli agenti hanno preso anche atto delle ammaccature subite dai veicoli presi a cinghiate per gli eventuali risarcimenti ai proprietari. A quel punto, a Porta Pesa è tornata la calma, anche se lo spavento per i passanti e il senso di timore nel trovarsi all’improvviso in strada simili soggetti rimane.

R. Bor.