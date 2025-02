Ubriaco molesta residenti e negozianti

SPOLETO Da qualche mese terrorizza in tutte le ore della giornata commercianti e residenti di Corso Garibaldi, ma sabato è stato arrestato per ben due volte. Si tratta di un 52enne che a dicembre era già finito in manette dopo che si era sfilato il braccialetto anti-stalking, applicatogli nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti per fatti avvenuti nell’interland di Roma. Sabato pomeriggio ha dato nuovamente in escandescenza prendendo un grosso cartello pubblicitario, installato in Corso Garibaldi, poi sarebbe entrato in un’attività minacciando le persone dietro al bancone. Inizialmente l’uomo è stato allontanato dal personale del locale poi all’arrivo della polizia si è anche scagliato contro gli agenti. Ad avere la peggio è stato uno dei due poliziotti che ha riportato lesioni guaribili in qualche giorno. Fermato ed immobilizzato il 52enne, originario di fuori regione, è stato arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale e portato in commissariato. L’uomo, sorpreso in flagranza di reato, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura, ma dopo poco è evaso tornando ancora in strada. In evidente stato di ubriachezza, è stato nuovamente bloccato e arrestato. Il Tribunale ha disposto per lui ancora gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico.