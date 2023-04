Ubriaco molesta la gente Sanzionato 24enne

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in Piazza IV Novembre per la presenza di una persona che, con atteggiamenti molesti, in palese stato di ebbrezza, stava importunando i cittadini.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito che l’uomo – successivamente identificato come un cittadino straniero, classe 1999 – stava tenendo un atteggiamento molesto, importunando i passanti e i cittadini presenti nel centro storico cittadino.

Avvicinato dagli operatori, il 24enne ha manifestato un palese stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Pertanto, dopo averlo identificato, i poliziotti lo hanno sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.