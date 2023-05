Ubriaco, infastidisce i clienti di un bar Denunciato per minacce

Ubriaco, infastidiva i clienti di un bar di piazza Vittorio Veneto, alla stazione di Fontivegge. Finché non sono intervenuti gli agenti della questura, in seguito a una richiesta di intervento arrivata al numero unico di emergenza europeo. Era stato il proprietario, intimidito dall’atteggiamento dell’uomo, poi identificato come un cittadino nigeriano di 42 anni con precedenti di polizia, a chiedere l’intervento della polizia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente provveduto ad avvicinare il soggetto, evidentemente ubriaco, che ha subito aggredito e insultato gli agenti. Nonostante i tentativi di un suo amico di riportarlo alla calma, il 42enne ha continuato ad agitarsi e rifiutare l’intervento del personale sanitario per le cure del caso. Contenuto con difficoltà dagli agenti, l’uomo è stato accompagnato in questura. E’ stato denunciato per resistenza e minaccia. Multato per manifesta ubriachezza.