Ubriaco infastidisce gli avventori dei bar, denunciato

Terni, 23 agosto 2023 – Sottoposto a sorveglianza speciale nella sua casa di Antrodoco, nel Reatino, da cui non poteva allontanarsi dalle 21 alle 6.30, ha deciso di venire a Terni per tagliarsi i capelli, così ha detto agli agenti, e già che c'era si è ubriacato disturbando gli avventori di diversi bar. Protagonista un rumeno di 25 anni, pregiudicato per rapina e danneggiamento, che è stato denunciato per ubriachezza molesta dalla polizia e allontanato da Terni con il “foglio di via” dalla città emesso dal questore.

Ai poliziotti che lo hanno rintracciato all'alba di martedì ha dichiarato di essere venuto a Terni, il giorno prima, per andare a tagliarsi i capelli dal barbiere e dato che non era riuscito a prendere il treno per tornare ad Antrodoco, aveva deciso di fermarsi a dormire in stazione. Nel frattempo, però, aveva visitato alcuni bar della città in cui, insieme ad un’altra persona, aveva causato disturbo, tanto da richiedere l’intervento di una pattuglia. E' emerso che era sottoposto alla misura cautelare della sorveglianza speciale, emessa dal Tribunale di Roma, con 'obbligo di restare in casa nelle ore notturne e fino alle 6.30.