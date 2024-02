Ubriaco, finisce fuori strada. Multa e denuncia

SPOLETO - Non si ferma all’alt della polizia e si ribalta nei pressi del fiume Tessino: giovane denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. L’auto condotta dal 19enne è stata notata dai poliziotti in piena notte, mentre si aggirava nel centro cittadino. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di sottoporre il conducente e il passeggero a un controllo più approfondito ma, nonostante le ripetute intimazioni all’alt, anche attraverso l’uso dei dispositivi di segnalazione, il giovane alla guida si è rifiutato di fermarsi, accelerando e cercando di darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno notato che il conducente, dopo aver perso il controllo dell’auto, si era ribaltato andando a finire fuori strada, nei pressi del fiume Tessino. Fortunatamente per i due giovani nessuna conseguenza, ma il conducente è risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato. Il 19enne è stato multato per non aver ottemperato all’alt.