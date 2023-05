Ubriaco: con l’auto contro una casa

ORVIETO – Ha perso il controllo dell’auto che procedeva a forte velocità ed è andato a sbattere contro il muro di cinta di un’abitazione lungo la strada Bagnorese, nella zona dell’Arcone. Protagonista della ’notte brava’ un 58 enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri di Allerona intervenuta quando l’uomo era stato già condotto al Pronto Soccorso, hanno trovato nel veicolo un barattolo in vetro con 9 grammi di marijuana, motivo per il quale l’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa. In ospedale è risultato avere un tasso alcolemico pari a cinque volte il limite massimo consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcoolica e da stupefacenti, con il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.