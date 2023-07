Ubriaco al bar molesta una ragazza poi appoggia la dentiera sul tavolo e si cala i pantaloni

Perugia, 7 luglio 2023 – Ubriaco, appoggia la propria dentiera sul tavolo e si abbassa i pantaloni. E’ successo a Perugia. La Polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione che parlava di una persona molesta. Giunti sul posto gli agenti hanno identificando l’uomo, un cittadino italiano classe 1966, palesemente ubriaco.

Dagli accertamenti condotti è emerso che l'uomo, poco prima, all'interno del bar, aveva assunto un comportamento molesto nei confronti di una delle dipendenti rivolgendole battute inopportune, per poi infastidire la clientela, sino ad arrivare ad appoggiare sul tavolo la propria dentiera ed abbassarsi contestualmente i pantaloni. Il 57enne, dopo aver rifiutato l'intervento del personale sanitario del 118, e una volta terminati tutti i controlli di rito, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.