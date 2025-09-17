Ubriaco al bar, litiga e aggredisce gli agenti

BASTIA UMBRA – Lite fra due clienti, bar distrutto e un poliziotto colpito con calci e pugni, finendo all’ospedale. La Polizia ha arrestato un uomo di origine campane di 36 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanza stupefacenti e per deturpamento e danneggiamento di cose altrui, da febbraio godeva della ‘messa alla prova’, svolgendo lavori di pubblica utilità presso la Croce Rossa. Per lui anche il Dacur, emesso dal questore di Perugia, il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento dell’intera provincia di Perugia, per la durata di un anno, dalle 18 alle ore 6 del mattino, pena la reclusione da anni uno ad anni tre e la multa fino a 24.000 euro. Gli agenti erano intervenuti in quanto era stata segnalata una lite tra due avventori di un bar in preda ai fumi dell’alcol. Sul posto hanno trovato solo uno dei due clienti, il trentaseienne, agitato e ferito, colpito dall’altro avventore con una delle due stampelle che il campano aveva in uso per deambulare. Pur ferito, tentava di aprire il frigo per prendere altre birre ma il titolare, un assisano di 34, aveva cercato di impedirglielo. I poliziotti hanno intimato al cliente di desistere, ma preso da uno scatto d’ira, ha cominciato ad aggredire gli agenti con calci e pugni. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e metterlo in sicurezza. Per l’uomo è scattato l’arresto, con il PM che ha disposto i domiciliari in attesa della direttissima, che ha convalidato l’arresto. Sul posto anche il personale del 118 che, oltre ad aver prestato le cure all’arrestato, ha riscontrato nell’agente diverse lesioni con una prognosi di 15 giorni.

Maurizio Baglioni