Ubriaca, va a casa della madre: 37enne arrestata

Non poteva avvicinarsi alla madre e invece si è presentata alla sua porta. L’hanno arrestata per aver violato il divieto che le imponeva di rimanere a distanza dalla donna, gli agenti della squadra volante intervenuti su richiesta della madre. Tutto è nato da una segnalazione della donna che aveva sentito suonare insistentemente al campanello di casa. Constatato che si trattava della figlia, aveva evitato di rispondere. Lei aveva insistito e la madre aveva deciso di chiedere aiuto alla polizia. Gli agenti hanno trovato la ragazza ancora lì, ubriaca. Dopo averla identificata la 37enne, con precedenti di polizia, gli agenti hanno effettuato alcuni approfondimenti constatando che la giovane donna non poteva trovarsi lì, essendo gravata da uno specifico divieto di avvicinamento all’abitazione e ad ogni altro luogo frequentato dalla madre, con l’ulteriore obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 500 metri. Per questo l’arresto, convalidato dal gip.