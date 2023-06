U-Flow bike Experience Pedalando in libertà nel cuore dell’Umbria

Si è conclusa a Perugia la seconda tappa di U-Flow bike Experience: percorso Green Wave. È stata una bella festa per la città ed il territorio umbro con tanti comuni coinvolti a dimostrazione che lo sport può essere il link per fare sistema. Al villaggio U-Flow in Piazza Matteotti, tante le persone che si sono susseguite durante le tre giornate: soprattutto i cicloturisti, che hanno intrapreso questo viaggio, nel cuore dell’Umbria, pedalando in piena libertà, circondati da millenni di storia, visitando musei e degustando prodotti locali.