Tutto il paese a cena Evento a lume di candela al Castello di Sant’Eraclio

di Alessandro Orfei

Bene, bravi, bis. Dopo l’edizione zero dello scorso anno, torna "O fuor per le campagne amene", cena a lume di candela al Castello di Sant’Eraclio. L’appuntamento è per sabato 8 luglio alle 20.30. L’evento vede il coinvolgimento di tutte le associazioni e le realtà aggregative della frazione più popolosa di Foligno, dal Carnevale all’Orario, dall’associazione "Tre Cannelle" all’associazione sportiva e la Comunanza agraria, senza tralasciare il Contrastanga, il Rione della Quintana a cui Sant’Eraclio fa riferimento. L’idea è quella di bissare i 350 partecipanti, come lo scorso anno, per non tralasciare i dettagli e l’accuratezza dell’evento. A presentare l’evento a Palazzo Candiotti c’erano i rappresentanti di tutte queste realtà: Federico Cancelli (Tre Cannelle), Mauro Marchionni (Comunanza agraria), Carlo Mattioli (Contrastanga), Fabio Bonifazi (Carnevale), don Luigi Filippucci (Oratorio) e Marco Dominici (Asd Sant’Eraclio). A presiedere il tutto il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli e il vicesindaco Riccardo Meloni. "L’evento è piaciuto, è diventato più grande e ora sta a noi non deludere le aspettative. Mi rende felice che a questo evento parteciperà tutto il paese di Sant’Eraclio, anche il Carnevale e sarà occasione per rilanciare il castello, un gioiello che amiamo e che deve essere valorizzato". Soddisfatto dell’evento si è detto don Luigi Filippucci che ha sottolineato come "sia necessario creare il futuro, con una presenza sempre più viva del passato. Il castello, la chiesa e il pozzo non sono altro che la sollecitazione a creare sempre più unità". Entusiasta di partecipare il presidente del Carnevale, Fabio Bonifazi: "Siamo attivissimi a Sant’Eraclio. "L’auspicio è che questo evento diventi una tradizione – ha detto Cancelli – che ha messo in piedi un network sociale tra diverse realtà ed è per noi un piacere e un onore farne parte". "Un’altra tappa per valorizzare la comunità alla quale il Rione non può non collaborare", ha detto il priore Mattioli. "La Quintana da un marchio di qualità – ha detto Metelli – e il messaggio della Quintana è proprio questo: non siamo un gioco di cavalli e di tamburi ma siamo comunità e fraternità. Questo evento va proprio in questo senso". Conclusione al vicesindaco Meloni, che ha ricordato i lavori infrastrutturali previsti ed effettuati per la frazione, come gli impegni che saranno portati a termine per gli impianti sportivi. A corollario dell’evento ci sarà una mostra fotografica al mulino e la possibilità di visitare la casa castellana. Per le prenotazioni: 3272878525.