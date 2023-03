Tutto il fascino di Gubbio Per Massari Travels è “preferred destination“

Un’iniziativa che amplia l’offerta turistica di Gubbio e che la valorizza, se possibile, ancora di più. Questa l’idea di Massari Travels, tour operator internazionale che si occupa specialmente di turismo di lusso, e che ha inserito la città di pietra nel suo pacchetto di “preferred destination”, unica nella regione Umbria.

Il progetto è stato presentato ieri mattina nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, con la presenza del sindaco Filippo Stirati e dell’assessore Gabriele Damiani per l’amministrazione, mentre per Massari Travels sono intervenuti il presidente Sabrina Massari e Barbara Pardini, consulente per lo sviluppo del mercato internazionale in incoming.

I dettagli li ha illustrati proprio Pardini: "Parlare di lusso, oggi, vuol dire esattamente questo: proporre storie autentiche, tradizioni sentite e ancor oggi perpetrate, artigianato di livello altissimo. Gubbio è un luogo dove vivere tutto questo è possibile, non c’è meta migliore per poter raccontare davvero cosa è l’Italia". Il progetto, che è già stato esposto a diversi operatori americani, ha riscosso non pochi apprezzamenti, come spiega Sabrina Massari: "Gubbio sarà per i nostri agenti una destinazione esclusiva, fatta di esperienze uniche. Qui abbiamo trovato aperture importanti, direi fondamentali: l’amministrazione ha da subito aderito con entusiasmo al nostro progetto, ci ha supportato in pieno e ha capito l’importanza di ciò che stiamo proponendo". Stirati e Damiani, quasi all’unisono, rispondono presenti, come amministrazione e città pronta a migliorarsi sempre: "Massari ha capito quello che questa città può offrire ai turisti: siamo una piccola capitale della cultura, non un museo ma un luogo ricco di vita, di sentimenti, di esperienze. Siamo davvero felici di essere partner di una realtà così importante in Italia e nel mondo". In sala erano presenti anche artigiani del territorio, in particolare della ceramica, del gesso e non solo, realtà che Massari sta coinvolgendo e incontrando in questi giorni. Gubbio è quindi una meta di lusso: dal 2024 si potrà avere un turismo anche di questo genere, mantenendo sempre la semplicità che solo una città come Gubbio può offrire.