’Tutti per Uno - Capolavoro’ Tour, arriva Il Volo. Evento a Marsciano con “Musica per i borghi“

Eccolo, uno dei concerti di punta dell’estate culturale umbra. Domenica 28 luglio alle 21 “Il Volo“ (nella foto) sarà allo Stadio Checcarini di Marsciano nell’ambito di “Musica per i Borghi“, il festival itinerante nella Media Valle del Tevere che mette a segno un nuovo colpo grosso dopo la super coppia De Gregori-Venditti della scorsa edizione. Il concerto a Marsciano rientra nel nuovo tour “Tutti per Uno - Capolavoro“, prodotto da Friends & Partners che porterà il trio a esibirsi in luoghi davvero speciali e di grande suggestione, con biglietti già in prevendita sui circuiti TicketOne e TicketItalia.

Nel concerto “Il Volo“ porterà sul palco i nuovi brani di “Ad Astra“, il primo disco di inediti, uscito pochi giorni fa, il 29 marzo, su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici. “Ad Astra“ è un viaggio sonoro in 11 tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Capolavoro“: è il primo album composto interamente da inediti, un vero e proprio abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, tre artisti che con la loro incredibile voce hanno conquistato il pubblico di tutti i continenti. In scaletta anche i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti. "È il disco che celebra i nostri 15 anni di musica insieme ed è il nostro primo album di inediti: per noi un importantissimo traguardo. In questi anni siamo cresciuti, ognuno di noi con la propria personalità e le proprie passioni, e in questo progetto emergono tutte le nostre sfumature personali e vocali, a riprova che dalla diversità nasce la scintilla", sottolineano i tre.

S.C.