Tutti pazzi per la torre civica . Il monumento simbolo ha successo

Un centinaio di persone hanno partecipato lo scorso fine settimana alla riapertura al pubblico della torre civica, monumento simbolo della città. Tutti in fila davanti all’ingresso dello storico edificio che è al centro del Natale in Città 2023, grazie alle aperture straordinarie (a cura della Cooperativa Il Poliedro). Nel fine settimana, in occasione del ponte dell’Immacolata, i visitatori della Torre sono stati novanta.

"Molti sono rimasti incuriositi dalle tracce e dalle curiose immagini lasciate dai prigionieri che nel 1800 hanno trascorso i loro ultimi giorni all’interno delle celle" dichiarano Isabella Consigli e Elisa Duranti, che hanno gestito le aperture. Tra i visitatori "anche tanti tifernati, che sono tornati ad ammirare un monumento a loro molto caro, poichè legato ai ricordi della giovinezza, oltre ai numerosi turisti che sono rimasti affascinati dalla storia e dai racconti legati alle vicende di Città di Castello", aggiungono le due guide che si dicono "soddisfatte delle richieste che stiamo ricevendo per le visite e abbiamo ancora vari posti disponibili per le prossime date". In programma nuove visite nella giornata di domenica 17 dicembre, poi ancora il 24, martedì 26, domenica 31 e lunedì 1 gennaio dalle 14,30 alle 16. La torre civica sarà anche la prima tappa della rievocazione storica dedicata al Cinquecentenario di Luca Signorelli, "Luca uno di noi", che si svolge domani 16 dicembre alle ore 17, e della videoproiezione "L’affresco perduto", l’opera che Signorelli aveva realizzato per la torre civica, danneggiata dal terremoto del 1789, a cura di Fabio Galeotti e Lorenzo Fiorucci, in programma da martedì 26 dicembre al 5 gennaio 2024.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore Michela Botteghi: "La torre civica, uno dei monumenti simbolo della nostra storia, torna alla fruizione di tifernati e turisti. Stiamo lavorando alla valorizzazione del nostro ricco e composito patrimonio artistico del quale la torre fa parte". Infine vale la pena ricordare che per visitare la torre è necessaria la prenotazione al numero 075 8554202 dal martedì alla domenica, 10-13 e 15-18. Un’ultima raccomandazione: per salire nella sommità munirsi di abbigliamento e scarpe comode.