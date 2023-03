"Tutti insieme": sabato c’è l’iniziativa per ripulire il lungolago

CASTIGLIONE DEL LAGO - La prima fase delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile a Castiglione del Lago si conclude a fine mese e così la Società Cooperativa Sociale Polis, che gestisce il centro a Castiglione del Lago e nei comuni di Panicale e Tuoro sul Trasimeno, grazie ai fondi gestiti dall’Unione dei Comuni del Trasimeno, ha previsto due "eventi di restituzione" pensati proprio dai ragazzi che hanno partecipato all’esperienza educativa e formativa, denominati "La mia comunità e i miei luoghi: sfide ed opportunità". Oggi alle ore 15 nella sede del Centro di via della Stazione si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza in cui ragazzi parleranno della loro esperienza e del loro progetto dedicato a Castiglione. Sabato il secondo evento denominato "Tutti insieme per la bellezza!" dalle ore 15 sul lungolago per ripulire il lungolago, nato da un’idea degli stessi ragazzi che credono che la risorsa del territorio sia il lago, le sue acque e le sue sponde con gli spazi verdi che vanno mantenuti belli e fruibili da tutti. "Anche se i fondi ITI per ora sono finiti – assicurano Andrea Sacco ed Elisa Bruni – noi come Comune contribuiremo a garantire la copertura finanziaria per questa bellissima iniziativa".