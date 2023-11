Tutti i legami tra cinema, audiovisivi e musica a Palazzo Gallenga

Due giorni nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga per approfondire i legami tra cinema e musica, con l’obiettivo di mettere in luce le relazioni, gli scambi e i legami tra le due arti. E’ il tema del convegno “Cinema, audiovisivi e musica: legami e scambi intermediali e transmediali” che l’Università per Stranieri organizza oggi e domani insieme all’Università di Nantes: gli studiosi di otto atenei italiani e francesi proporranno riflessioni a tutto campo sul tema, con un’attenzione particolare al paesaggio artistico italiano, alle opere di autori italiani internazionalmente noti, ma anche fissando il focus su contributi di artisti che hanno operato in contesti culturali e linguistici diversi da quello nazionale. Non mancheranno interventi sui legami classici tra cinema e musica, ai quali se ne affiancheranno altri su opere e autori più contemporanei. In ultima analisi l’obiettivo del convegno è quello proporre uno sguardo interdisciplinare su una materia dalla natura intermediale e transmediale, che possa dar vita a fruizioni più articolate dei prodotti cinematografici e musicali, nel rispetto della reciprocità tra le due arti.

Il comitato scientifico del convegno è formato da Antonio Catolfi, Vittoriano Gallico, Federico Giordano, Giacomo Nencioni, Maria Teresa Soldani, Walter Zidaric. Le due giornate saranno quindi animate da interventi e dibattiti: si parte oggi alle 14.50 con “Letture musicali nel cinema“ per passare poi ai format audiovisivi della musica con “Canzoni, generi e mass media“ alle 16.30 e “videoclip e documentario“ domani alle 9.30 e concentrarsi dalle 11 sulla rappresentazione di musicisti nel cinema di finzione, documentario e sperimentale nonché su analisi musicali di lavori cinematografici. Da segnalare per oggi alle 18, alla libreria Paradiso 518, la presentazione del volume “Itinerari della canzone tra i media. Immaginari narrazioni trasmissioni“ (nella foto la copertina), insieme alla collana “Musica. performance. media“ di NeoClassica, curate da Maria Teresa Soldani e Alessandro Cecchi.