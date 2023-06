Tutti i colori della grande musica Perugia e Solomeo, la bella stagione

Ventotto concerti con grandi orchestre, giovani talenti internazionali e realtà umbre, tra conferme di prestigio e novità tutte da scoprire. E’ un cartellone sontuoso e ricchissimo - in sintonia con il pubblico tornato numeroso - quello che scandisce la stagione 2023-2024 degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli di Solomeo. Una sinergia virtuosa e consolidata, che verrà suggellata da un’attesa co-produzione, la “Johannes Passion“ (Passione secondo Giovanni) di Bach, il 7 aprile nella Basilica di San Pietro a 300 anni dalla prima esecuzione.

La (doppia) stagione è stata presentata ieri a Palazzo dei Priori dalle presidenti Anna Calabro e Federica Cucinelli, affiancate da Ilaria Borletti Buitoni, Fabrizio Stazi (Fondazione Perugia) e l’assessore Leonardo Varasano che ha promesso il prossimo utilizzo dell’Auditorium di San Francesco al Prato. La parola poi ai due direttori artistici. La stagione degli Amici della Musica, realtà storica nata nel 1946, si inaugura, ha raccontato Enrico Bronzi, il 29 ottobre al Morlacchi con l’ensemble “Europa Galante“ diretto da Fabio Biondi. Tra gli eventi orchestrali, ci sarà Paavo Jarvi, uno dei più grandi direttori viventi, alla guida il 20 aprile della Deutsche Kammerphilharmonie Bremen con la stella nascente del violino Maria Duenas. Due gli appuntamenti con l’Orchestra da Camera di Perugia che torna nel tradizionale concerto di Natale, il 17 dicembre a San Pietro con “Pierino e il lupo“ di Prokofiev, con la voce recitante di Paolo Nori, scrittore e traduttore.

Tra i protagonisti della stagione ci sono il Quartetto di Cremona, Patricia Kopatchinskaja, Ilya Gringolts e Alexander Lonquich (per un singolare progetto, il 5 aprile), il grande violinista Frank Peter Zimmermann, il pianista Emanuel Ax, i migliori interpreti italiani come Massimo Quarta, Alessandro Carbonare, Enrico Pace, Alessandro Marangoni, Alessandro Taverna e Gianluca Cascioli, pianista e compositore, in una mini-residenza.

La stagione di Solomeo, spiega Fabio Ciofini, si apre e si chiude con le eccellenze del territorio come la pianista Mariangela Vacatello nell’inaugurazione del 12 novembre e punta sui giovani di talento, come Ettore Pagano, astro nascente del violoncello. Tra le novità i concertireading nelle settimane dell’Avvento, la rassegna “Antiqua Vox“ e il ciclo “Storia, musica e parole in circolo“ che approda a Perugia, al Santa Cecilia.

Sofia Coletti