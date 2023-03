Tutti di corsa... ma a pedali

Non ci sarà il rombo dei motori, ne l’odore della benzina ma non mancherà lo stesso entusiasmo, il tifo, i colori, la passione e il divertimento al Primo Trofeo automobilistico a pedali - Città di Umbertide, un “unicum“ in Umbria e tra i pochissimi in Italia. Organizzato dall’associazione di commercianti “Don Chisciotte“, sarà una gara su strada, per le vie della città e del centro storico, della lunghezza di 3 km alla quale parteciperanno automobili a pedali (in foto un prototipo) e relativi equipaggi, con tanto di team, sponsor, ombrelline, fotografi, pubblicità…insomma un vero e proprio gran premio - ed una festa - all’umbertidese. Il Gran premio è aperto a tutti: appassionati di auto, ciclisti, officine meccaniche, aziende di automotive, scuole, di Umbertide e non. I partecipanti potranno costruire un’automobile a pedali, in base a parametri precisi stabiliti e forniti dall’organizzazione, che poi potranno essere personalizzate con sponsor, immagini, colori. Partenza da Piazza Matteotti, regolari griglie di partenza stabiliti mediante prove, tre i giri ed altrettanti i cambi pilota. Ulteriori dettagli saranno forniti via via dall’organizzazione agli iscritti. Le iscrizioni dovranno pervenire all’Associazione Don Chisciotte entro venerdì 31 marzo 2023; la costruzione del mezzo dovrà avvenire entro domenica 30 aprile 2023; dal 1 al 15 maggio 2023 verifica dei mezzi partecipanti e realizzazione di eventuali modifiche su indicazione del comitato organizzatore Per informazioni contattare l’Associazione commercianti Don Chisciotte al numero 348.4146694.

Pa.Ip.