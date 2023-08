Tutti con Federico "Aiutiamo la famiglia a sostenere le spese per il trasporto"

"Un viaggio di speranza verso la cura della Lafora": è la raccolta fondi lanciata dall’associazione “Bimbo Tu“ di San Lazzaro di Savena (Bo), che offre assistenza, sostegno ed accoglienza a pazienti colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e alle loro famiglie. Questa volta il viaggio sarà quello di Federico, il ragazzo di Perugia a cui tre anni fa, vennde diagnosticata la malattia di Lafora. La sua storia è ormai nota. Come è nota la battaglia intrapresa dalla mamma Marghierita Gatti, affinchè il figlio venisse sottoposto alla terapia sperimentale con il costosissimo Val 1221, il farmaco della ditta statunitense Parasail. Federico ha 17 anni, non cammina, non è in grado di mangiare da solo, di scrivere, di lavarsi e non parla quasi più. Grazie alla generosità di tanti e alla forza della sua famiglia, il ragazzo ha iniziato la cura sperimentale per la malattia di Lafora, che costa per soli 6 mesi di terapia 50.000 dollari.

"Federico per curarsi deve però spostarsi sull’asse Perugia-Bologna, andata e ritorno, ogni due settimane. Il tutto a bordo di un’ambulanza con equipaggio I.L.S. (autista con infermiere) il cui costo è di 1,40 euro per Km. Il percorso è iniziato a giugno e la terapia andrà avanti fino a dicembre - racconta l’associazione - I costi di trasporto sono complessivamente di 8.900 euro. La nostra missione in questo momento è fare in modo che il trasporto non sia un problema per la sua famiglia, né dal punto di vista economico né dal punto di vista logistico-organizzativo. Per questo abbiamo bisogno di tutti. Al momento oltre 140 donatori hanno permesso di raccogliere più di 4.500 euro. La campagna è raggiungibile al link https:gf.mevcgfmun-viaggio-di-speranza-verso-la-cura-della-lafora".

Silvia Angelici