Tutte le note della Festa della Musica I concerti da Solomeo a Perugia

Pioggia di concerti, oggi, in tutta la regione per celebrare la Festa Europea della Musica.

L’itinerario delle note prende il via a Solomeo con i tre appuntamenti della speciale anteprima del Festival Villa Solomei dedicata alla Turandot, in linea con il paese ospite di questa edizione, la Cina. Alle 17.30 all’Accademia Neoumanistica c’è l’incontro su “Da Turandot a Turandot.com: gamer, smartphone e follower all’opera” con Silvia Paparelli e Raffaele Sargenti, autore perugino di musica lirica, corale e da camera.

E alle 21 al Teatro Cucinelli va in scena “Turandot.com. Fiaba futuribile“, un’opera fra tradizione e futuro con la musica e regia del suono proprio di Sargenti, per la regia di Tony Contartese. Sul palco i soprani Chiara Franceschelli e Veronica Marinelli, il tenore Tommaso Costarelli, il baritono Diego Savini, l’Ensemble da camera di Città di Castello, il Coro di voci bianche dell’Associazione Octava Aurea, dirige Mario Cecchetti: un progetto che fonde la musica elettronica con ensemble, quattro voci soliste e un coro di voci bianche, per una riflessione sulle insidie della realtà online. E alle 19 nella Chiesa San Bartolomeo, il concerto per organo “Resonare fibris“ di Fabio Macera.

A Perugia il concerto targato Agimus è alle 17.30 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri: protagonisti il coro “Voci dal Mondo” dell’Unistra diretto da Alberto Bustos con Andrea Burini al piano, il Coro dell’UniTre diretto da Giuliana Milletti con Unitre Fabio Berellini al pianoforte e Federico Gili alla fisarmonica, il Coro dei Docenti di Perugia con Giovanna Tozzi pianoforte e il Coro Lirico dell’Umbria diretto da Carlo Segoloni con i soprani Paola Stafficci e Anna Rita Masciotti. Proporranno polifonia sacra, profana e arie e cori d’opera. C’è poi l’evento del festival “Moon in June“ sull’onda del grande successo del week-end a Isola Maggiore con il suggello di Diodato. Alla Merangola di Castiglione del Lago andrà in scena “Psichedelic Mantra”, dalle 19 a mezzanotte, con una serie dj set articolati in un caleidoscopio di generi musicali diversi che vedranno esibirsi i dj Viceversa e Giopa, con sorprese.

A Spoleto alle 16.30 c’è “Suoni dal Medioevo“ alla Rocca Albornoz: una speciale visita guidata ai celebri affreschi della Camera Pinta, dove grazie a supporti audio, si verrà immersi nell’atmosfera delle raffinate corti di fine Trecento. E alle 21.30 c’è il concerto della Banda Musicale di Spoleto a piazza Pianciani

Sofia Coletti