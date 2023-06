Tutte le gare in uno scenario incantato

Tante sono le ragioni per cui l’Umbria si rilancia come capitale europea dell’endurance. In questo scenario Italia Endurance Asd e Federazione italiana sport equestri (Fise) hanno già proposto alla Federazione equestre internazionale (Fei) la candidatura di Castiglione del Lago quale sede per i Campionati mondiali endurance Young Riders & Juniors 2025. Sono intervenuti ieri alla presentazione anche il presidente del Consiglio regionale dell’Umbria Marco Squarta e il vicepresidente della Regione Umbria con delega alle Politiche agricole e all’ambiente Roberto Morroni, e inoltre: Anas Hassan, consulente della Federazione Equestre dell’Arabia Saudita, Brian Colin Dunn, official FEl ai VIM Campionati ltaliani endurance open 2023, Vincenzo Monetti, amministratore unico di VIM Spa, title sponsor dei campionati, e Mirella Bianconi. Il programma delle gare: le gare iniziano oggi con il Campionato italiano open su un percorso di 160 km (partenza ore 6), due categorie del Campionato italiano open su 105,7 km (partenza ore 7 e 7.30). Gli appuntamenti di domani saranno invece con il Campionato italiano (due categorie) su 120 km, il Campionato italiano under 14 su 82,8 km (partenza ore 8), il Campionato italiano under 14 su 40 km e il Campionato italiano open debuttanti under 14 su 20 km (partenza ore 10). Domenica di scena le giovanissime promesse dell’endurance con il Campionato italiano Pony Elite su 10 km (partenza ore 10), il Campionato italiano Pony B su 7,5 km (partenza ore 10,30), su 5 km (partenza ore 11) e su 2,5 km (partenza ore 11,30). Il percorso: si sviluppa nel Parco regionale del Lago Trasimeno, con base all’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, un’area verde incontaminata da sempre apprezzata per la qualità dei fondi e la morbida altimetria.