"Tutelare le famiglie" Parchi al setaccio

Con l’aumento delle temperature registrato nell’ultima settimana e in vista del ponte del primo maggio, sono stati intensificati a Città di Castello i servizi di controllo nei parchi cittadini, nelle aree verdi e nei luoghi di ritrovo del capoluogo tifernate. Le Volanti hanno intensificato la presenza nelle aree verdi del comprensorio territoriale, in particolare nel parco di Viale Orlando a Rignaldello, nel parco Alexander Langer - Ansa Tevere, ma anche nei quartieri come Madonna del Latte e Riosecco. L’attività di monitoraggio della polizia ha interessato le principali aree verdi della città che, nei fine settimana, divengono meta delle passeggiate domenicali dei cittadini o luoghi di ritrovo di giovani e giovanissimi.

Il dirigente del Commissariato ha deciso di incrementare i passaggi degli equipaggi "per consentire agli utenti di poterne godere in totale serenità, prevenendo episodi di spaccio di stupefacenti, furti o fenomeni di degrado urbano e accattonaggio molesto". Oltre ai parchi cittadini, gli agenti hanno monitorato anche le zone verdi più distanti dal centro, meta di ciclisti e appassionati del running. L’obiettivo principale di questi servizi è quello "di tutelare famiglie, nonni, bambini e ragazzi nella fruizione in totale sicurezza di tutte le aree verdi della città attraverso una costante attività di prevenzione, deterrenza e contrasto di ogni forma di microcriminalità".