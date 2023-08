’’Tuscia Vocal Fest’’, a Porano appuntamento con la musica

PORANO – Si chiama ’’Tuscia Vocal Fest, la festa della voce’’ ed è l’evento organizzato dall’associazione ’’Cherries on a Swing Set’’, in collaborazione con il Comune di Porano, la Pro loco e la Fondazione Cassa di Risparmio con lo scopo di valorizzare e promuovere la cultura della musica vocale, in tutte le sue forme. L’appuntamento è per il 26 agosto, dalle 10 del mattino a sera. Un’intera giornata di workshop con grandi maestri di fama internazionale che si concluderà con uno spettacolo unico in piazza Carlo Alberto a Porano. Protagonisti saranno il quartetto Baraonna – vincitore del premio della critica a Sanremo nel 1994 con la canzone ’’I giardini d Alahmbra’’, attualmente presente in tv e radio e attivo in tutto il mondo con concerti, stage formativi e produzioni discografiche – e Marco Forgione, beat boxer e insegnante di canto di livello internazionale. Nel corso della giornata sarà possibile partecipare a due diversi tipi di stage nel Parco di Villa Paolina.