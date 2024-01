Turreno verso la rinascita ’Teatro da mille spettatori’

Chi riparte dall’ex Lilli, come Massimo Monni, chi sceglie l’ex Turreno per giocarsi la campagna elettorale ormai imminente. Non è un mistero che l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia, candidata a sindaco per il centro-destra, si giochi la partita proprio sulla riqualificazione del prestigioso contenitore di Piazza Danti.

Ieri infatti era al Turreno per una visita al cantiere. Abbiamo approfittato per fare insieme a Scoccia il punto sullo stato del progetto ma anche per capire quale sia il futuro degli altri spazi inutilizzati sparsi tra il centro e la periferia.

Assessore a che punto siamo sul Turreno? C’è qualche passo avanti per questo auspicato recupero?

"In questi giorni stiamo portando avanti la gara per i lavori che si concluderà il 14 febbraio. Sono in corso i sopralluoghi da parte delle ditte interessate. La struttura attende soltanto l’avvio dei lavori. Ci auguriamo di partire al più presto. Come già annunciato c’è già un primo stralcio, con un percorso interamente finanziato, e i lavori che inizieranno appunto a breve. Mentre per il secondo stralcio anche è partita intanto la progettazione con l’apertura del cantiere per la primavera".

Sul passato del Turreno e sulla sua acquisizione ormai sappiamo tutto: ma come sarà il nuovo Turreno?

"Abbiamo pensato ad una struttura contemporanea, polivalente e flessibile che restituisca un luogo identitario della città. Potrà funzionare da centro congressi e da teatro. Sarà fruibile sia con un layout classico, platea-palco, ma anche con la possibilità di utilizzare la piazza coperta libera da sedute e da strutture. La grande novità è di avere a disposizione due sale indipendenti Turreno e Turrenetta (quest’ultima da 150 posti) sia insieme che separatamente, per un totale di un migliaio di capienza.

In questi giorni è tornato alla ribalta con Monni anche l’ex Lilli: c’è un futuro per questo immobile?

"Il Lilli, di proprietà privata, è certamente un altro spazio molto rappresentativo. Abbiamo avuto tanti spunti da parte della proprietà. Auspichiamo che con la riqualificazione del quartiere (cittadella giudiziaria, Stazione e parcheggio Saba) si possa arrivare ad una soluzione condivisa, anche in una chiave differente".

Silvia Angelici