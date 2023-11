Turreno, Brt e UmbriaFiere inseriti nel Fondo per lo sviluppo

PERUGIA – Sono 22 gli interventi strategici e rilevanti per l’Umbria che verranno proposti al Governo per l’assegnazione delle risorse del ’Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27’. La Giunta Regionale nel corso dell’ultima seduta ha approvato, su proposta dell’assessore Paola Agabiti, la delibera in merito al Fondo. La quota a disposizione dell’Umbria è di circa 210 milioni di euro, comprensiva dei 61 milioni da utilizzare come di cofinanziamento dei programmi comunitari. I 149 milioni sono destinati a 22 interventi in ambiti fondamentali per lo sviluppo della Regione. "Con questo atto, che contiene scelte politiche che l’Umbria attendeva da tempo, andiamo ad individuare - ha affermato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei - una serie di variegati e importanti interventi per il nostro territorio che, insieme all’utilizzo delle ingenti risorse della nuova programmazione europea, ci consentono di fare un ulteriore passo verso l’Umbria di domani". Tra gli interventi per i quali è stato chiesto il finanziamento vi sono operazioni strategiche per Perugia: completamento del teatro Turreno, realizzazione del BRT, potenziamento dell’aeroporto San Francesco, riqualificazione dell’ex Palazzetti di Ponte San Giovanni. Tra le altre richieste quelle relative a Piano strategico di rilancio del Polo Chimico di Terni, intervento di valorizzazione dell’Auditorium ex Convento di San Domenico in Foligno, riqualificazione Centro Fiere Bastia Umbra, recupero ex ospedale ‘San Florido’ di Città di Castello, valorizzazione Centro studi Villa Montesca Città di Castello.