Turreno, affidata la verifica del progetto Ecco le opere che verranno effettuate

Il Comune affida al Consorzio Euroengineering di Madonna Alta l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni relative alla verifica del progetto esecutivo dell’intervento di recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex cinema-teatro Turreno e ‘svela’ allo stesso tempo quali saranno le opere che verranno effettuate con i 4,5 milioni del primo stralcio dei lavori. Il finanziamento infatti prevede la realizzazione delle opere strutturali generali e delle opere impiantistiche di base di tutto il complesso di piazza Danti, la realizzazione di tutte le opere edili e impiantistiche della porzione corrispondente alla ex-Turrenetta, compreso il nuovo locale da destinare ad atriofoyer della sala piccola grazie all’acquisto da parte del Comune di nuovi spazi che si affacciano su via Bartolo e infine la fornitura di arredi e dotazioni tecnologiche per l’allestimento scenico della porzione corrispondente alla ex-Turrenetta. E’ il caso di ricordare che.2.889.379 euro sono stati reperiti dal programma regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2014-2020, mentre 245.184 euro è la quota del cofinanziamento comunale e infine 1,4 milioni quale contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia. Lo scorso dicembre la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo e ora la speranza è che il cantiere si apra entro l’anno. Il progetto generale vede la realizzazione di uno spazio polivalente che, superando la tradizionale impostazione teatrale consente una più ampia e variegata fruizione (teatro, musica, cinema, danza, convegni, congressi, eventi di intrattenimento di varia natura). Per la restante parte del Turreno (quella principale) sono stati attivati altri canali allineati alle scadenze del Pnrr.