Turrenetta, le prime immagini del progetto

PERUGIA- Un altro passo avanti per il Turreno, l’ex cinema di piazza Danti che attende il restauro da anni. Il dirigente Fabio Zepparelli ha dato infatti il via libera al progetto esecutivo, dopo che lo scorso dicembre la Giunta aveva approvato quello definitivo. Si tratta del primo stralcio del progetto, interamente finanziato, prevede interventi per 4.534.000 euro, che comporteranno il recupero strutturale di tutto il teatro e la completa realizzazione della sala interna (Turrenetta) con annesso foyer e ingresso indipendente, che potrà realizzarsi grazie all’acquisto da parte del Comune di nuovi spazi che si affacciano su Via Bartolo. Ciò è stato possibile grazie all’impegno finanziario assunto da Regione Umbria, Fondazione Perugia e Comune di Perugia. E nelle carte le prime immagini di come sarà la nuova Turrenetta, spazio che avrà come tema prevalente la musica, compreso naturalmente Umbria Jazz.