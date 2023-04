Umbria, la più amata: svetta tra le mete italiane preferite dai turisti

Perugia, 24 aprile 2023 – Umbria, la più amata dai turisti. Le città della regione (Perugia in testa dove il Festival internazionale del Giornalismo ha richiamato protagonisti e un pubblico proveniente da ogni parte del mondo per seguire gli oltre 200 eventi con ben 500 speaker che hanno affrontato i temi di attualità più urgenti), sono state letteralmente prese d’assalto in questo weekend che ora proietta sui ponti del 25 aprile e quello del primo maggio davvero numeri da capogiro. Entusiasmo alle stelle per albergatori (quasi ovunque c’é il sold out), agriturismi, ristoratori e commercianti.

"Un successo frutto delle scelte politiche fatte" dice in un videomessaggio sui social il presidente del Consiglio regionale Marco Squarta che, dati alla mano, sottolinea che la nostra "è la seconda regione d’Italia per visitatori in questo Ponte con oltre il 90 per cento di prenotazioni delle camere". Grande soddisfazione ovviamente da parte dell’assessore regionale al turismo Paola Agabiti che ’raccoglie’ i frutti degli investimenti fatti: "Dopo i grandi numeri registrati nella stagione autunnale e invernale, abbiamo puntato ad una promozione turistica della stagione primaverile forti del fatto che l’Umbria è una regione da scoprire in tutte le stagioni. Proprio per questo l’Assessorato al turismo ha deciso di investire su una promozione turistica spalmata in tutti i mesi dell’anno e che esalta le città, i borghi, la cultura, l’arte, l’enogastronomia. Il 2023 – conclude – rappresenta l’anno del rilancio di un territorio da scoprire lentamente con un ventaglio ampio di offerte che possono catturare un pubblico sempre più vasto e di tutte le età". Detto dell’enorme successo del jif23, come da previsione del resto, vale la pena sottolineare che in contemporanea sono in corso nel territorio eventi molto suggestivi e di grande richiamo come la Festa di Scienza e Filosofia a Foligno, la Festa del Tulipano a Castiglione del Lago (con sfilate di carri che proseguiranno anche domani e il primo maggio); Assisi Antiquariato all’Umbriafiere, Only Wine a Città di Castello e le cerimonie di avvicinamento alla Festa dei Ceri a Gubbio. Per non d ire dell’appeal delle grandi mostre dedicate al Perugino e a Luca Signorelli. Insomma, Umbria dei grandi festival culturali ma anche dei piccoli e incantevoli borghi che in questo primo vero ’affaccio’ di primavera hanno fatto registrare dati straordinari.