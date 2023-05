Turisti olandesi finiscono fuori strada e si schiantano contro il guard rail

SPOLETO – Coppia di turisti olandesi finisce fuoristrada con l’auto, interviene la polizia. L’incidente si è verificato lunedì lungo la Strada Statale Flaminia all’altezza del valico della Somma quando a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia il conducente ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro il guardrail e rimanendo poi fermo sulla carreggiata. L’uomo insieme alla compagna è stato notato da alcuni automobilisti che, preoccupati per la loro incolumità e per la sicurezza degli automobilisti in transito, hanno allertato la polizia che ha inviato immediatamente una pattuglia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno segnalato il veicolo e rallentato il traffico in sicurezza. Hanno poi rassicurato i due cittadini stranieri ancora visibilmente scossi dall’accaduto. Dopo aver constatato che il veicolo non era marciante, gli agenti hanno provveduto a chiamare il soccorso stradale per la rimozione. Sul luogo dell’incidente è poi intervenuta la Polizia Stradale di Terni che ha proceduto ad effettuare i rilievi del caso.