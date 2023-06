Turisti maltesi salvati da un cittadino, ritrovato il marsupio con i passaporti

Storia a lieto fine per tre turisti maltesi che rischiavano di perdere il volo e soprattutto dovevano rifare i biglietti, visto che ad uno di loro era stato rubato il marsupio contenente le carte di imbarco e i passaporti. A ritrovare la borsa, un cittadino in via Pellini. L’uomo ha avverto la Polizia, che ha provveduto a riconsegnare il tutto. I tre turisti, rintracciati in aeroporto, non si erano accorti di nulla. Probabilmente la borsa era stata rubata in un locale del centro. Dal maruspio mancava però un dispositivo elettronico.