“Turista“ fermato con la droga e arrestato

TERNI I carabinieri hanno arrestato un 40enne albanese, in Italia per turismo, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, alla guida di un’auto, è stato fermato mercoledì sera in piazza Buozzi da una pattuglia dell’Arma per un normale controllo. Proveniente da Perugia e senza fissa dimora in Italia, ove risulta entrato di recente con visto turistico, il 40enne non ha saputo giustificare la propria presenza in città. Nel corso della perquisizione personale e veicolare sono state rinvenute 23 dosi di stupefacenti, per un ammontare complessivo di 14 grammi (circa 9 di cocaina e poco più di 5 di crack) e la somma di 450 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Stupefacenti e droga sono stati sequestrati. Per il 40enne sono così scattate le manette ed il trattenimento in camera di sicurezza: nel convalidare l’arresto, il giudice ha rimesso in libertà l’uomo, disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Terni.