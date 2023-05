Turismo, un’opera d’arte "L’ingegno di Leonardo" fa il record di presenze

Cinque mesi di apertura, dal 26 novembre al primo maggio, con il weekend finale ad orario continuato per offrire ai visitatori una maggiore affluenza. Questo il bollettino riguardante la mostra "L’ingegno di Leonardo. Le macchine", allestita all’interno del Palazzo dei Consoli, che nel corso della sua apertura ha totalizzato ben 25.395 visitatori, di cui 10.112 nel solo mese di aprile: dato record per il museo eugubino considerando lo stesso periodo degli anni passati.

È una conferma della validità di affidare a grandi mostre, organizzate in proprio o in sinergia con altri enti ed istituzioni, la promozione del territorio valorizzando risorse storico-artistico-culturali proprie o universalmente apprezzate.

La peculiarità della mostra era la capacità di attrarre sia adulti che bambini: si poteva, infatti, ammirare da vicino e sperimentare le oltre cinquanta ricostruzioni, tutte interattive, delle invenzioni del genio fiorentino, tutte fedelmente ricostruite a mano.

Una scritta, in particolare, accompagnava nel percorso i visitatori: "Vietato non toccare", come a stuzzicare la curiosità e la fantasia di chi ci si trovava davanti, pronto a sperimentare e a toccare con mano l’inventiva di Leonardo. Erano presenti riproduzioni di vario tipo: studi per il volo, il primo modello di carro armato, macchine di ingegneria idraulica e oggetti curiosi, come il girarrosto a vapore, la scala mobile e il robot.

L’assessore alla Cultura del Comune di Gubbio, Giovanna Uccellani, commenta con soddisfazione il successo dell’esposizione: "Un risultato che ha superato le migliori aspettative, che ci riempie di orgoglio e che prova la bontà di un lavoro attento, incessante e di alto livello, che ha saputo richiamare un pubblico ampio ed eterogeneo.

Tantissime le scolaresche, le famiglie - ha proseguito , i turisti ma anche le eugubine e gli eugubini che si sono cimentati con i modelli esposti e hanno toccato letteralmente con mano i capolavori dell’ingegno di una delle figure più “pop” del panorama storico-artistico del Belpaese".

La mostra è stata curata da Gabriele Niccolai e promossa dal Comune di Gubbio e Gubbio Cultura e Multiservizi, con il contributo della Regione Umbria e in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze.