Turismo, un 2023 positivo : "Da gennaio a Pasqua è il periodo più difficile"

"Avere la Spoleto-Norcia in queste condizioni è come avere una Ferrari, ma tenerla in garage". Sono le parole del nuovo presidente del Consorzio Albergatori di Spoleto, Carlo Filippi, che di recente ha sostituito Carlo dello Storto. "La riqualificazione del vecchio tracciato della ex ferrovia Spoleto-Norcia sarà tra le priorità del mio mandato – afferma Filippi –; per il nostro territorio e per il sistema turistico questa infrastruttura può rappresentare una grande risorsa ed è mia intenzione sensibilizzare su questo argomento sia l’amministrazione comunale sia quella regionale". Filippi assume la carica di presidente del Consorzio in un momento particolarmente positivo per il turismo, che anche nel 2023 ha fatto segnare numeri in aumento; avrà il compito quindi di confermare il trend di crescita ora che il sistema è tornato a pieno regime. "Devo ringraziare Carlo Dello Storto –continua Filippi – che ha guidato il Consorzio in un momento molto complicato per il settore turismo come quello della pandemia". Fino all’anno scorso, infatti, alcune strutture recettive d’inverno chiudevano i battenti per riaprire a primavera ed invece quest’anno quasi tutti rimarranno aperti per dodici mesi. "L’occupazione annua media delle strutture recettive e di circa il 27% - spiega ancora Filippi –; i mesi più difficili sono quelli che vanno da gennaio a Pasqua. Dovremmo lavorare proprio per incrementare il turismo in questo particolare periodo dell’anno". Intanto si lavora per il gran finale del 2023. "Fortunatamente l’effetto terremoto non ha influito – continua Filippi – e per il ponte dell’Immacolata si registra una buona affluenza. Qualche disdetta c’è stata ma sono subito arrivate nuove prenotazioni. Per Natale già si muove qualcosa e siamo fiduciosi, mentre per Capodanno si preannuncia, come tutti gli anni, il tutto esaurito". Ad aprire il 2024 sarà ancora Don Matteo perché alla fine di gennaio la troupe tornerà a Spoleto per ultimare le riprese della serie numero 11. Anche il nuovo presidente considera Don Matteo un’operazione fondamentale nell’intera attività di promozione turistica . Un’operazione finanziata dal Comune per oltre 150mila euro e che a primavera permetterà ancora una volta alla città di sbarcare in prima serata su Rai Uno, con le nuove puntate di Don Matteo e il nuovo prete detective Don Massimo- Raoul Bova.