"Turismo tutto l’anno per crescere ancora"

ASSISI – I dati dell’ultimo anno sono stati molto positivi sul piano turistico, si parte ora con una nuova campagna di comunicazione nazionale e internazionale, finalizzata a valorizzare Assisi nel suo complesso e a promuoverla come meta turistica ideale da vivere tutto l’anno; tema, quest’ultimo, sul quale interviene la Lega che chiede giusto un’accelerata sulla destagionalizzazione della promozione turistica della città. "Non possiamo confutare una effettiva quantità di presenze, anche se per una giusta lettura del tutto dovremmo parlare non solo di quantità di flussi turistici, ma anche della loro qualità, con visitatori prettamente di tipo spirituale/religioso e dunque poco inclini alla permanenza ed alla spesa – dicono i consiglieri Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli – L’offerta promozionale per dare un sostegno alle attività ricettive e commerciali anche nel periodo invernale si è esaurita anche quest’anno con gli ultimi spiccioli spesi per le feste natalizie. Invece altre città a vocazione turistica e non, si organizzano nei periodi più freddi". Portando come esempio il "Torgiano Winter 2024", appuntamento capace di richiamare un turismo di qualità mentre in Assisi solo da alcune associazioni e da alcune pro loco, si notano gli unici segnali di vitalità, un mezzo di valida aggregazione, di socialità e promozione. "Tutto questo – concludono Mignani e Pastorelli – mentre gli esercenti si trovano alle prese con l’aumento dei costi per l’utilizzo, con le spese a carico dei commercianti e ristoratori per l’adeguamento di vetrine ed altro, come previsto nel nuovo piano per l’arredo urbano, e da ultimo le numerose sanzioni economiche per esposizione non a norma delle insegne pubblicitarie".