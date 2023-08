"Turismo, trend in crescita" Più 17 per cento di presenze E c’è il ritorno degli stranieri

Il sindaco Tardani smentisce le valutazioni pessimistiche sulle prospettive del turismo cittadino, recentemente elaborate dall’associazione "Cittadinanza, territorio, sviluppo". Secondo Tardani il quadro è decisamente positivo ed incoraggiante. "Dalle statistiche dei primi sei mesi del 2023 – dice – Orvieto si conferma la terza meta più visitata dell’Umbria con un 17% in più di arrivi e presenze rispetto al 2022 anche grazie al ritorno e al rinnovato gradimento da parte di un turismo straniero di qualità. Stesso trend di crescita che si riscontra per uno dei monumenti simbolo della città, il Pozzo di San Patrizio, che da gennaio a luglio è stato già visitato da oltre 140mila persone, +15% rispetto al 2022, anno del record di ingressi, e +30% rispetto al 2019, prima della pandemia. Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori per rendere più sicura la visita a questa ingegnosa opera con l’installazione delle protezioni sui finestroni cui seguiranno il montaggio dei corrimano, la nuova illuminazione e la sistemazione dei gradini. Tra le novità che troveranno in questi giorni i turisti, e soprattutto le famiglie, c’è la piena fruizione della fortezza dell’Albornoz e l’audioguida per bambini a bordo di Orvieto Gran Tour, il tour in bus della città che ha inserito anche altre due lingue, il cinese mandarino e il portoghese sudamericano, oltre alle cinque già presenti". Il sindaco aggiunge anche che in questi mesi Orvieto ha ospitato e ospita numerosi eventi e manifestazioni che hanno animato e animano la città per pubblici di ogni genere ed età contribuendo a rivitalizzare e arricchire l’offerta culturale per cittadini e visitatori. "L’idea di fondo che abbiamo portato avanti in questi anni è che Orvieto e la sua bellezza siano il valore aggiunto di ogni iniziativa e che ogni evento contribuisce anche a rinnovare l’esperienza di visita della città. Coniugando la bellezza storico artistica delle nostre meraviglie con la ricchezza culturale degli eventi proposti, siamo riusciti a regalare palcoscenici naturali di grande suggestione che incantano i visitatori".

Cla.Lat.