Turismo, toccata “quota diecimila“

ALLERONA - Turismo in crescita in gran parte del comprensorio e non solo a Orvieto. A far registrare numeri di grande soddisfazione è infatti anche Allerona che segna un record storico in fatto di presenze. Nell’anno da poco trascorso le presenze hanno toccato quota diecimila. Non era mai accaduto di giungere, in soli dieci mesi, a una presenza così elevata di turismo sia italiano che straniero. Complici la bella stagione e il riscoperto turismo slow, la tendenza generalizzata che pone l’Umbria tra le regioni italiane più visitate e, sicuramente, anche l’ingresso nella rete de “I Borghi più belli d’Italia“, si è raggiunta così per la prima volta una cifra che non si era mai vista. Allerona vanta ben 19 strutture dove dormire tra locazione case ad uso turistico, b&b, agriturismi e case vacanza oltre a un’area camper gratuita attrezzata proprio a ridosso del borgo storico ed un’altra poco distante nel Parco attrezzato di Villalba.