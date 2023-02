Turismo? Niente servizi igienici fino alle 10

Niente servizi igienici fino alle 10. Nella città che sta facendo del turismo non solo il suo volto identitario, ma anche un segmento fondamentale del proprio futuro economico, può accadere che la gestione ordinaria di questioni banali si trasformi in un imbarazzante disservizio. Per i turisti che arrivano a piazza Cahen prima delle 10 è impossibile andare al bagno. A quell’ora aprono i servizi igienici del Pozzo di San Patrizio, quelli collocati lungo il viale che conduce al monumento, ma quelli nella fortezza Albornoz sono chiusi da tempo e nelle stesse condizioni si trovano anche i bagni di piazza d’Armi nella caserma Piave, che è ovviamente uno dei punti d’arrivo principali per i turisti e anche per le comitive. "E’ una situazione assurda e piuttosto vergognosa – dice una guida turistica –, quando è in arrivo qualche comitiva che deve essere in città prima delle 10 siamo costretti a dire gli accompagnatori di fare una sosta agli autogrill per usare i servizi igienici". L’unico bagno disponibile è infatti quello privato del bar del tennis, ma ovviamente ci sono vari problemi quando si tratta di comitive ed è comunque incredibile che l’organizzazione turistica di una città che, lo scorso anno si è classificata al terzo posto per presenze in Umbria dopo Perugia ed Assisi, debba essere talmente carente da fare affidamento sui servizi igienici di un privato per parte della mattinata. I bagni della fortezza Albornoz e della caserma potrebbero e dovrebbero essere pienamente funzionanti anche considerando la mole notevole di persone che frequentano quella parte della città, eppure non è dato sapere quando saranno ripristinati. Per maggio è prevista la fine del cantiere del secondo accesso alla fortezza, un intervento che promette di restituire finalmente alla città la piena fruizione di un luogo da sempre deputato ad ospitare eventi pubblici; si spera dunque che per quella circostanza venga riaperto anche il servizio igienico. Quello di piazza d’Armi è stato invece chiuso in seguito ad alcuni atti di vandalismo che avevano deturpato i locali con vernice spray, danneggiato i sanitari e reso impraticabili i locali. Non si è avuta notizia di alcun intervento di ripristino.

Cla.Lat.