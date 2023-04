Turismo, la firma di Leonardo La mostra traina il boom

Tutto esaurito a Gubbio per il lungo ponte della Liberazione, con un bilancio decisamente importante, vista la significativa affluenza registrata nel territorio eugubino sicuramente favorita anche da eventi di grande richiamo come la mostra su Leonardo. Tantissimi i turisti che hanno riempito e pernottato nella città per diversi giorni, come testimoniato anche da Gloria Pierini, presidente di Gubbio Host, l’associazione della quale fanno parte gli operatori della ricettività e della ristorazione.

La presidente Pierini ha espresso un giudizio decisamente positivo sull’andamento del periodo, dopo qualche polemica nei giorni scorsi con il Comune, ritenendosi molto soddisfatta per quanto riguarda le presenze riscontrate in città e nel suo comprensorio. Gubbio, poi, ha sfoggiato una delle sue vesti più belle ed uniche: in tanti, infatti, hanno apprezzato l’esibizione del celebre Gruppo Sbandieratori che nello scenario di Piazza Grande e accompagnato dal suono maestoso del Campanone ha riscosso entusiastici consensi.

Da sottolineare che per l’occasione il gruppo si è esibito per la prima volta avendo come guida la musica scritta dal professor Maurizio Ceccarelli. Intanto ha riscosso un enorme successo anche la mostra di Leonardo nel Palazzo dei Consoli, con 20mila appassionati che fin qui l’hanno visitata. Per far fronte a questi numeri, è stato deciso che la mostra avrà un orario continuato – dalle 10 alle 20 – negli ultimi tre giorni, ovvero da domani al primo maggio. Un primo resoconto che emerge grazie anche a questi numeri è ovviamente positivo, oltre ad essere un segno delle molteplici risorse sulle quali la città può contare per ampliare e completare la propria proposta turistica.