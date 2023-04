Turismo, i numeri sono positivi Ma l’accoglienza deve migliorare

Segnali incoraggianti giungono dal numero di turisti che lo scorso fine settimana hanno scelto di visitare i musei e le mostre di Città di Castello. Un’unica pecca: non tutti i locali in centro storico erano aperti mentre di turisti in giro ce ne sono stati parecchi "e in certi casi lamentavano l’assenza di informazioni, punti ristoro disponibili, bar e servizi come i bagni pubblici". Una città che ad alcuni è parsa dunque "poco accogliente" in un fine settimana segnato da gite, famiglie e movimento di visitatori.

Nei social utenti tifernati hanno evidenziato che una "città a misura di turista può fare di più dal punto di vista dell’accoglienza" mentre alcuni esercenti segnalano "la difficoltà oggettiva di reperire personale, da impiegare al pubblico, soprattutto nei giorni festivi". Intanto mentre il prossimo fine settimana ci sarà Retrò, giungono i primi bilanci di Pasqua e Pasquetta.

Le sedi espositive dedicate ad Alberto Burri sono state piuttosto affollate: 900 i visitatori che hanno colto l’occasione dei giorni di festa per entrare a Palazzo Albizzini e agli Ex Seccatoi del Tabacco dov’è in corso la mostra temporanea "Aurelio Amendola: Burri, Vedova Nitsch. Azioni e gesti". Solo nella giornata di Pasquetta: 340 ingressi. Riscontri importanti anche per i musei collegati nella "Valle di Signorelli" che abbraccia gli otto comuni dell’Altotevere coinvolti nel progetto del Cinquecentenario.

Duecento quaranta visitatori per la Pinacoteca concentrati tra domenica e lunedì: "Per lo più visitatori esterni _ dicono le operatrici _ che hanno usufruito delle visite guidate al percorso ‘Signorelli-Raffaello’ , ma anche cittadini della zona". Duecento visitatori per il museo diocesano di Città di Castello. Visite guidate su prenotazione si sono svolte inoltre alla Chiesa di San Giovanni Decollato e all’Oratorio di San Crescentino di Morra, a cura della Confraternita locale.

A San Giustino più di 150 i visitatori di Castello Bufalini che hanno molto apprezzato il giardino in fiore e gli splendidi affreschi nelle sale interne. Tantissimi turisti anche a Citerna nel weekend pasquale, con diverse prenotazioni per visitare la chiesa di San Francesco che ospita l’opera del Signorelli e la Madonna di Donatello (il tutto favorito dalla partecipazione alla trasmissione il Borgo dei Borghi, dove Citerna si è classificata undicesima). Turisti in fila per salire nel Campanile cilindrico, "un monumento che piace ai grandi e soprattutto ai più piccoli".