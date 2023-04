Turismo, boom di europei "E l’estate fa ben sperare"

Turismo a gonfie vele, dopo i numeri da record di Pasqua, tutto esaurito anche per il ponte del 25 aprile. Difficile trovare una camera libera tra domenica e lunedì a Spoleto e anche per il ponte del primo maggio le prenotazioni vanno a gonfie vele. Se il 2022 è stato un anno da record per il turismo il 2023 è ripartito con un trend in crescendo. A confermarlo è il presidente di Confcommercio Tommaso Barbanera che, pur non avendo ancora i dati ufficiali alla mano, riporta le impressioni più che positive degli operatori del settore. "Quest’anno sicuramente ci sta favorendo anche il calendario – afferma Barbanera – ma già da Pasqua si erano registrati numeri in aumento. Dopo la crisi dovuta alla pandemia sono tornati anche gli stranieri. Si tratta prevalentemente di turisti europei. In proporzione il turismo dall’estero sta aumentando più di quello interno. Questi numeri ci fanno ben sperare per l’estate, l’obiettivo è quello di migliorare ancora rispetto all’anno scorso, abbiamo una serie di eventi importanti a partire dal Festival dei due Mondi per poi chiudere a settembre con le riprese di Don Matteo 14". I numeri in aumento confermano le previsioni dell’amministrazione comunale che per l’anno 2023 conta di incassare dalla tassa di soggiorno 380mila euro. Pur rimanendo inalterate le tariffe dell’imposta di scopo a carico dei turisti l’amministrazione ha previsto che nelle casse del comune entreranno ben 60mila euro in più. Circa 130mila euro saranno destinate proprio ad ospitare le riprese di Don Matteo che come per la precedente edizione dovrebbe essere saldato in tre rate.