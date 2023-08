Turismo, arrivi in frenata "Lontani dal tutto esaurito" Così cambia la viabilità

In previsione del periodo di Ferragosto l’amministrazione comunale ha provveduto a introdurre alcune modifiche al traffico interno per agevolare i visitatori e le tante iniziative presenti nel centro storico.

L’orario dei divieti va dalle ore 11 alle 6 del giorno seguente, e saranno: il divieto di transito in Via Cavour, tutti i giorni eccetto quelli di mercato in cui si chiuderà alle 15 il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito oggi e nelle giornate del 19 e 26 agosto in Corso Garibaldi – tratto compreso fra Via Cairoli e Via della Repubblica; il divieto di sosta con rimozione in Via dei Consoli, Via Gattapone e nel primo tratto di Via XX Settembre nei giorni prefestivi e festivi dai primi di agosto fino al primo ottobre dalle 10 alle 20; la chiusura alla circolazione per i non autorizzati alla circolazione in ZTL oggi e il 19 e il 26 agosto e domenica 13 alle 15 nei varchi di Porta Castello e di Via Piccardi; il divieto di transito in Via Vantaggi nei giorni prefestivi e festivi.

Stando comunque alle previsioni degli operatori del settore difficilmente si riuscirà a raggiungere quel tutto esaurito sul quale si sperava in base dall’andamento turistico conosciuto nel periodo. Negli ultimi giorni, stando alle indiscrezioni, le prenotazioni hanno conosciuto un buon incremento, pur con riserva: "Ci affacciavamo su agosto – commenta Gloria Pierini, Presidente di Gubbio Host cui aderiscono le strutture ricettive del territorio – lasciandoci alle spalle un mese di luglio importante, grazie anche a manifestazioni significative come il Trofeo Fagioli e lo Spencerhill festival.

Purtroppo l’andamento delle prenotazioni non ha accompagnato le nostre aspettative. Soltanto negli ultimi giorni c’è stata una ripresa, lontana comunque dal “pieno” sul quale si faceva affidamento".

Simile l’analisi di Mario Salciarini, presidente dell’Associazione Iridium alla quale aderiscono gli agriturismi. "Anche nel nostro caso non c’è il tutto completo, a causa anche di alcune disdette arrivate a sorpresa negli ultimi giorni. Comunque guardiamo avanti con fiducia sperando anche nella seconda parte di agosto".