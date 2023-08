Turismo ancora col freno tirato Il numero delle imprese attive resta sotto i valori pre-pandemia

Non è tutto oro quello che luccica. Secondo Matteo Tonelli, commercialista, ex presidente del Centro studi e amministratore del Centro studio ’’Cittadinanza, territorio, sviluppo’’, il turismo orvietano presenta delle lacune molto gravi che non dovrebbero consentire di considerarlo il futuro economico della città. Tonelli si riferisce ad un recente studio statistico elaborato dall’ente che lui guida da cui emerge che il numero delle imprese attive nel settore non ha avuto alcun incremento negli ultimi cinque anni (dal 2018 al 2022) ed anzi non ha recuperato la perdita di unità sofferta tra il 2020 ed il 2021, con il risultato che le imprese attive a fine 2022 sono inferiori a quelle che erano alla fine del 2019, mentre sul fronte degli addetti c’è stata addirittura una flessione significativa tra il 2022 ed il 2019, con una perdita di addetti nel settore di oltre il 12%. Una flessione che, secondo Tonelli, non è stata compensata dai ’bed and breakfast’. "Sul fronte dell’offerta turistica, Orvieto è cresciuta quantitativamente nel primo semestre del 2023 con 321 strutture e 3.624 posti letto al 30 giugno 2023, a fronte di 300 strutture e 3.523 posti letto presenti al 31 dicembre 2022. Se andiamo però a confrontare l’indice medio di utilizzo delle strutture scopriamo che al 31 dicembre 2022 questo era di 22,32 mentre al 30 giugno 2023 è sceso al 20,36 – dice Tonelli – questo significa che il numero delle presenze è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo, e si dividono tra un numero di strutture maggiore rispetto al passato". Tonelli aggiunge anche che nel periodo gennaio-giugno 2023 gli arrivi sono stati 65.107 che hanno determinato 116.503 presenze, a confronto dell’intero anno 2022 quando gli arrivi sono stati 147.031 con 273.185 presenze. nel primo semestre del 2023 la permanenza media è stata inferiore a quella del 2022. "Questa si conferma la maggiore criticità del turismo orvietano soprattutto se si considera che la permanenza media a livello regionale è di 2,36 dove l’indice di Orvieto è tra i più bassi dell’intera Umbria".

Cla.Lat.