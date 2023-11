Tumore al seno . Adotta una coperta per le donne arcobaleno

“Adotta una coperta per le donne arcobaleno”: lo si potrà fare oggi e domani al chiostro di San Lorenzo in piazza IV Novembre (dalle 11 alle 17.30). L’evento dell’associazione Vivo a colori. Spiega la presidente Claudia Maggiurana: "Siamo presenti in vari temporary shop itineranti: il ricavato delle coperrte contribuirà ad acquistare i materiali di consumo, aghi e pigmenti, necessari per il funzionamento del macchinario Omnia, il tatuatore medicale utilizzato per la ricostruzione non chirurgica del seno, donato alla Breast Unit".